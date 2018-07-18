Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?

Незаконне будівництво Росією Кримського мосту стало ще одним фронтом наступу агресора на Україну. Тепер уже з боку Чорного і Азовського морів.

Про нові загрози з боку Росії, наслідки і шляхи вирішення, – в матеріалі 24 каналу.

Росія відкрила економічний фронт на Азовському морі

Будівництво Кримського мосту порушує міжнародні норми, плюс це завдає величезної шкоди екології Чорного моря. Відразу після його запуску росіяни використали міст в якості економічного тиску на Україну. Це призвело, по-перше, до зменшення майже вдвічі кількості суден, які можуть заходити в українську частину Азовського моря. Як розповідає експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, судна "Панамакс" – більш економічно вигідні для Маріупольського порту, враховуючи експорт металургійної продукції, глини, зерна – тепер не можна використовувати. Заміна іншими збільшує витрати і зменшує конкурентоспроможність нашої продукції.

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По-друге, російські прикордонники, якими керує ФСБ, проводять довготривалі огляди суден, що теж завдає економічні збитки Україні.

Росія посилює тиск на Україну в цілому і дестабілізує східні регіони. Росіяни стали зупиняти здебільшого іноземні судна, які йдуть Азовським морем до Бердянська і Маріуполя. Одне судно можуть затримувати чотири рази. Причому не на годину-дві, а до восьми годин. Є випадки затримки до 88 годин. Протягом тижня було близько 60-ти затримок. Маріуполь і Бердянськ значною мірою залежать від роботи порту і металургійних підприємств. І це може підірвати соціально-економічну ситуацію,

– наголошує Олександр Хара.



Путін перекрив мостом морський шлях до України

По суті, це економічна блокада. Тому що, як зауважує експерт Андрій Клименко, російські судна пропускають протягом години. Парадокс у тому, що Росія може спокійно виловлювати рибу в Азовському морі згідно з угодою від 2003 року про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці. При цьому, зазначає Клименко, росіяни паралельно і демонстративно під захистом катерів берегової охорони ФСБ, що затримують судна, проводять розвідку українського узбережжя.

Кремль шантажує Україну

Як відомо, Маріуполь – це сухопутний шлях з Росії до анексованого Криму. Олександр Хара нагадує: Кремлю не вдався проект так званої "новоросії", який мав на меті обмежити доступ центральної частини України до Чорного і Азовського морів і з’єднати Крим з російським суходолом. Один з глобальних негативних наслідків для Кремля після анексії Криму – блокування Україною водопостачання на півострів. За даними експертів, у результаті дуже сильно постраждало сільське господарство Криму і безпосередньо його жителі.



Росія хоче змусити Україну відновити водопостачання Криму, щоб забезпечити свій флот

Втім, на думку Андрія Клименка, Москву проблеми кримчан не хвилюють. Дніпровська вода РФ потрібна зовсім з інших міркувань.

Кому насправді, в першу чергу, не вистачає дніпровської води: 1) хімічним заводам Фірташа – він головний споживач водички; 2) 20 заводам оборонно-промислового комплексу, які будують кораблі з ракетами "Калібр", що направлені на нас; 3) 60 тисячам військовослужбовців окупаційних збройних сил РФ та 100 тисячам членам їх сімей. 500 тисячам "понаїхавших" фсб-шників, прокурорів, слідчих та поліцаїв, що знущаються та саджають в тюрми наших громадян,

– підкреслює Андрій Клименко.

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Тому Кремль шукає можливості відновлення водопостачання. В ЗМІ розвернули відповідну пропагандистську кампанію про розблокування водопостачання, торгівлі і навіть, наголошує Клименко, залізничного сполучення. Тобто за визнання де-факто анексії Криму.

Сухопутний шлях до Криму

Звичайно, є інший варіант – Росія може спробувати силою відхопити частину територій, особливо, на Маріупольському напрямі, щоб з’єднатися з Кримом. За словами Олександра Хари, на Азовському морі склалася асиметрична ситуація з точки зору безпеки. На Азовському морі з боку України присутні лише патрульні прикордонні кораблі. В Росії є військові м’язи, які вона посилила шістьма броньованими суднами класу "Серна". Наше узбережжя в Азовському морі фактично не прикрите. Військових кораблів взагалі немає.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає реальну загрозу військового наступу Росії на Азовському і Чорному морях перебільшеною. З одного боку, говорить військовий, сили на морському флоті нерівні – український "москітний флот на веслах" не може протистояти береговій охороні РФ і кораблям Чорноморського флоту, особливо тим, які базуються в районі Новоросійська і фактично сьогодні введені в акваторію Азовського моря.



Росія поступово мілітаризує Чорне і Азовське моря

З іншого, на думку Жданова, ситуація в Азовському морі схожа на певний спектакль, а Путіну взагалі не вигідно йти на ескалацію військового конфлікту. Як наголошує експерт, Росія на сто відсотків контролює море без єдиного пострілу і будь-якої конфронтації. А Петро Порошенко заявляє, що через дії Росії погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах. І, цілком імовірно, Кремль готує військову операцію, атаку на Маріуполь. Однак, підкреслює Жданов, немає офіційних нот протесту, позовів до судів за порушення міжнародного морського права.

Росія заявляє, що оглядає судна за домовленістю з Україною. Якщо судновласники не б'ють на сполох, що їх кораблі затримують, значить, це розіграш якогось спектаклю. Не виключено, що за кілька днів ми почуємо вимогу Росії щодо введення мита для України за проходження Керченською протокою або ж щоб Україна включила постачання прісної води в Крим,

– вважає Олег Жданов.

Воювати Путін не піде. Як наголошує військовий, це зламає йому всю гру, оскільки зіпсує імідж "миротворця", який президент РФ ліпить п'ять років. До того ж все можна вирішити економічним тиском.

Як бути Україні?

Проблема, на думку Олександра Хари, підсилюється нерозумінням України значення військового флоту. Українська влада з моменту блокади Росією проходу Керченського проливу практично нічого не зробила. За його словами, зараз розглядається питання посилення нашого флоту, але невідомо, коли це станеться. Є проблема, пов’язана з недостатньою дипломатичною реакцією. Лише в заяві по результатах саміту Україна-ЄС було згадано про мілітаризацію Азовського моря. МЗС України хоче подати судовий позов проти Росії. Але цей процес тривалий, а тиск Росії може за цей час відлякати від нас іноземні компанії.

Поки добиватимемося правди на папері, в реальності втратимо великий обсяг експорту через блокаду на Азовському морі. Росія йтиме далі і намагатиметься блокувати наші можливості в Чорному морі, куди заведені кораблі з дальнім прицілом. Це загроза всьому півдню і навіть центру України, а наших можливостей флоту недостатньо. Треба забезпечити Україну співставними засобами стримування Росії. Нам потрібен флот, а за чотири роки про це не мовилося центральним керівництвом,

– підкреслив Олександр Хара.

На думку фахівців, Верховна Рада має зрештою денонсувати угоду 2003 року про співпрацю з РФ в Азовському морі і Керченській протоці. Але не тільки цей документ, а всі міжнародні угоди з Росією в галузі морського права. За словами представника президента України в АР Крим Бориса Бабіна, першою треба денонсувати угоду про рибальство на Азові − документ, який дозволяє росіянам перебувати в будь-якій точці Азовського моря. Як вважає Бабін, треба також ухвалити закон про внутрішнє море, прилеглу зону та територіальне море.



Як Україні розблокувати прохід суден Керченською протокою?

Представництво президента в АР Крим уже провело засідання, на якому акцентували увагу на тому, що з кожним днем кількість затриманих для огляду суден зростає і на сьогодні складає вже 148 одиниць. Перший заступник Ізет Гданов звернув увагу на проблему альтернативних шляхів забезпечення повноцінного функціонування морських портів Бердянська та Маріуполя. Зокрема, запропонував терміново встановити морський державний кордон України в Азовському мору та посилити військову складову в даній акваторії.

Однак це може затягнутися на тривалий період. Росія вже вкотре зіграла на випередження. І не зрозуміло, чому Україна протягом чотирьох років нічого не зробила, щоб запобігти цьому. Чому Київ не наполягав активніше на посиленні санкцій проти Росії через будівництво Кримського мосту?

Наразі ситуація дуже складна. Азовське море з економічної точки зору має важливе значення для України. І ми його можемо втратити. За словами Олександра Хари, треба тримати в полі фокусу і Чорне море, де є два райони, захоплені Росією, звідки агресор качає з наших надр ресурси. Там є російський спецназ і військові кораблі, які порушують правила і ускладнюють вільне судноплавство.

Блокада Росії на Азовському морі поєднує два фронти: гарячий на Донбасі і холодний у Криму. Росія посилює тиск на Україну в цілому і дестабілізує ситуацію в східній частині. І на цьому не зупиниться,

– підсумовує Хара.