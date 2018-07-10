Ситуація в Азовському морі: "Самопоміч" вимагає розірвати договір з Росією

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" зареєструвала у парламенті проект постанови про звернення Верховної Ради до Президента та Міністра оборони із метою денонсації договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Як повідомив народний депутат Семен Семенченко, останніми днями викликає тривогу ситуація із зупинкою та оглядом бойовими кораблями Чорноморського флоту та ФСБ Росії суден, які проходили через Керч-Єнікальський канал в українські порти Азовського моря.

"Наприклад, 9 липня ФСБ Росії затримала в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли до України. Затриманню та огляду піддавались як українські, так і іноземні судна. На українських суднах співробітники ФСБ, окрім огляду, проводили з екіпажами такі собі бесіди – вони шукали на тілах українських моряків, членів екіпажів патріотичні татуювання, запитували про участь у АТО, добровольчих батальйонах, "Правому секторі", – зауважив він.

За його словами, паралельно з економічною блокадою, почалося і нарощування воєнної присутності РФ у Азовському морі.

"9 травня 2018 року там перебували тільки кораблі їхньої берегової охорони та прикордонної служби. Зараз же практично сформовано Азовську флотилію флоту Росії. У її складі – артилерійські катери типу "Джміль", малі десантні кораблі типу "Серна", які перекинуто агресором з Каспію. На початку червня в Азовське море також прибули два ракетних корвети, які для цього брали участь у ракетних обстрілах території Сирії", – додає політик.

Семен Семенченко переконує, все це відбувається через те, що росіяни можуть вільно оперувати в цьому морі, керуючись положеннями договору 2003 року про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки.

"Іншими словами, українського морського кордону там фактично немає. В невеликому Азовському морі сформувалось велике морське угрупування Росії, і нам потрібно на це негайно реагувати. Ми вимагаємо від Президента України внести проект постанови про денонсацію договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря ТА Керченської протоки. Ми розуміємо, що зараз думки багатьох високопосадовців зайнято тільки виборами. Але до виборів треба ще дожити", – наголошує представник "Самопомочі".