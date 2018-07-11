Затримання Росією суден в Азовському морі: Україна готує санкції у відповідь

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пропонує вдатись до дзеркальних санкцій після обмеження Росією судноплавства в Азовському морі.

9 липня стало відомо, що ФСБ Росії затримало в Азовському морі 7 українських суден.

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Глава Мінінфраструктури наполягає, що це питання необхідно розглянути на засіданні РНБО і ввести, як українські, так і міжнародні санкції проти Росії.

Ми фіксуємо з квітня цього року регулярні огляди з метою зупинки всіх суден, що йдуть в напрямку Маріупольського та Бердянського морпортів. Ми розуміємо, що РФ робить це навмисно, щоб змусити судновласників міняти маршрути. Україна повинна прийняти дзеркальні заходи,

– наголосив Володимир Омелян журналістам у середу.

Міністр зазначив, що його відомство надало свої пропозиції і це питання було розглянуто на засіданні Кабінету міністрів, проте, за словами Омеляна, воно повинне бути винесене на рівні РНБО для більш ефективної реакції, зокрема, й міжнародної.

"Ми вчора обговорювали цю ситуацію в Страсбурзі з європейськими та американськими колегами... По-моєму, повинні бути накладені, щонайменше, санкції з боку ЄС та інших країн на російські порти, які перебувають в басейні Чорного моря", – зазначив урядовець.

За даними Мінінфраструктури в період з 29 квітня до 9 липня 2018 року спецпідрозділи РФ затримали для огляду 93 судна, не пояснюючи причин.