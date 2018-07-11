Задержание Россией судов в Азовском море: Украина готовит санкции в ответ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагает прибегнуть к зеркальным санкциям после ограничения Россией судоходства в Азовском море.

9 июля стало известно, что ФСБ России задержала в Азовском море 7 украинских судов.

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Глава Мининфраструктуры настаивает, что этот вопрос необходимо рассмотреть на заседании СНБО и ввести как украинские, так и международные санкции против России.

Мы фиксируем с апреля этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении Мариупольского и Бердянского морпортов. Мы понимаем, что РФ делает это намеренно, чтобы заставить судовладельцев менять маршруты. Украина должна принять зеркальные меры,

– подчеркнул Владимир Омелян журналистам в среду.

Министр отметил, что его ведомство предоставило свои предложения и этот вопрос был рассмотрен на заседании Кабинета Министров, однако, по словам Омеляна, оно должно быть вынесено на уровне СНБО для более эффективной реакции, в частности, и международной.

"Мы вчера обсуждали эту ситуацию в Страсбурге с европейскими и американскими коллегами... По-моему, должны быть наложены, по меньшей мере, санкции со стороны ЕС и других стран на российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря", – отметил чиновник.

По данным Мининфраструктуры в период с 29 апреля до 9 июля 2018 года спецподразделения РФ задержали для досмотра 93 судна, не объясняя причин.