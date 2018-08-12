Власти Украины изучают силовой сценарий разблокирования Азовского моря, – Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой.

Об этом заместитель министра заявил в интервью изданию "Апостроф".

Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования,

– сказал Тука.

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При этом он отметил, что Россия, которая задерживает в Азовском море украинские суда, не нарушает двусторонних договоренностей.

Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом,

– отметил заместитель министра.

По его мнению, Украина не сможет урегулировать ситуацию в Азовском море без помощи международных партнеров: "Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть".

При этом, по убеждению Туки, ситуацию в Азовском море нельзя решить исключительно военным путем. Замминистра добавил, что Украина реализует стратегию по Азовскому морю при поддержке зарубежных союзников не ранее 2019 года.

Напомним, за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



Между тем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.