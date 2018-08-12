15:55
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Власти Украины изучают силовой сценарий разблокирования Азовского моря, – Тука

1202 Читати новину українською
Тука заявил, что власти Украины изучают силовой сценарий разблокирования Азовского моря
Тука заявил, что власти Украины изучают силовой сценарий разблокирования Азовского моря / Uapress.info

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, что Украина рассматривает различные сценарии разблокирования Азовского моря, в том числе силовой.

Об этом заместитель министра заявил в интервью изданию "Апостроф".

Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования,
– сказал Тука.

Читайте также: Угроза на Азовском море: как Украина может ответить на агрессивные действия России

При этом он отметил, что Россия, которая задерживает в Азовском море украинские суда, не нарушает двусторонних договоренностей.

Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом,
– отметил заместитель министра.

По его мнению, Украина не сможет урегулировать ситуацию в Азовском море без помощи международных партнеров: "Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть".

При этом, по убеждению Туки, ситуацию в Азовском море нельзя решить исключительно военным путем. Замминистра добавил, что Украина реализует стратегию по Азовскому морю при поддержке зарубежных союзников не ранее 2019 года.

Напомним, за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Между тем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.

Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Новости политики Украина – Россия Георгий Тука
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 14:06 Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сегодня, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
11 августа, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ляшко агитирует с помощью фото Тимошенко (Фото)
 9 октября 2012 , 19:44 1
Видео глазами пилота – эффектные кадры из украинского истребителя
 13 ноября 2016 , 07:07
Вратарь сборной Украины рассказал про дебют в Испании против любимой команды и партнера-кумира
 17 мая 2017 , 21:18
Чем будут проверять автомобили при обязательном техосмотре
 30 мая , 09:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук