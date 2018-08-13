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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море

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USS Carney
USS Carney / news.usni.org

Бойовий корабель шостого флоту США USS Carney увійшов у води Чорного моря.

Про це повідомила прес-служба флоту США.

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"Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеки й стабільності в регіоні", – йдеться у повідомлені.

Також він додав, що перебування корабля в Чорному морі дозволить підвищити сумісність з партнерами і поліпшити обмін інформацією.

10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна. Приблизна вартість затриманого судна та його майна становить близько 7 мільйонів доларів.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Водний транспорт Зброя
Джерело: 24 Канал
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