Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море
Бойовий корабель шостого флоту США USS Carney увійшов у води Чорного моря.
Про це повідомила прес-служба флоту США.
Читайте такод: Влада України вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря, – Тука
"Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеки й стабільності в регіоні", – йдеться у повідомлені.
Також він додав, що перебування корабля в Чорному морі дозволить підвищити сумісність з партнерами і поліпшити обмін інформацією.
10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна. Приблизна вартість затриманого судна та його майна становить близько 7 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Луценко: Саакашвілі може залишитися в Україні, його не каратимуть16 вересня 2017 , 20:23
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Росія знову осоромилась на останніх хвилинах5 червня 2016 , 21:20
Воротар збірної Чехії шокував дівчину-арбітра сексизмом і отримав оригінальне покарання4 жовтня 2016 , 14:52