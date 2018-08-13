Ракетный эсминец США зашел в Черное море

Боевой корабль шестого флота США USS Carney вошел в воды Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба флота США.

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"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – говорится в сообщении.

Также он добавил, что пребывание корабля в Черном море позволит повысить совместимость с партнерами и улучшить обмен информацией.

10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна. Приблизительная стоимость задержанного судна и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.