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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ракетный эсминец США зашел в Черное море

110 Читати новину українською
USS Carney
USS Carney / news.usni.org

Боевой корабль шестого флота США USS Carney вошел в воды Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба флота США.

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"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – говорится в сообщении.

Также он добавил, что пребывание корабля в Черном море позволит повысить совместимость с партнерами и улучшить обмен информацией.

10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна. Приблизительная стоимость задержанного судна и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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