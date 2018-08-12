20:08
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько стоит задержанное российское судно в Херсоне: официальная информация

16 Читати новину українською
"Механик Погодин"
"Механик Погодин" / news.ru

Приблизительная стоимость задержанного в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.

Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин, передает "Громадське радио".

Читайте также: Российское судно зашло в порт Херсона: Денисова объяснила ситуацию с экипажем

"Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера в 7 млн ​​условных единиц", – сказал Бабин.

По его словам, судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.

Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украину, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание и мы с этого не сойдем
– сказал представитель президента.

Бабин отметил, что о российском судне в украинских водах сообщили правоохранители.

"Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что в порты Украины и внутренние воды периодически заходят суда под флагом России и принадлежат лицам, находящимся в санкцойнных списках СНБО", – рассказал Бабин.

10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое находится в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна.

Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Новости Херсона Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Сколько украинцев "отмывают" деньги в Австрии: впечатляющее количество
 6 июня 2016 , 15:30
Порошенко поддержал сборную Украины, разместив в соцсети патриотическое видео
 12 июня 2016 , 12:14
Чигринский и еще 19 игроков АЕКа отправятся в Киев на матч против Динамо
 20 февраля , 15:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук