Сколько стоит задержанное российское судно в Херсоне: официальная информация
Приблизительная стоимость задержанного в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.
Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин, передает "Громадське радио".
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"Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера в 7 млн условных единиц", – сказал Бабин.
По его словам, судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.
Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украину, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание и мы с этого не сойдем
– сказал представитель президента.
Бабин отметил, что о российском судне в украинских водах сообщили правоохранители.
"Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что в порты Украины и внутренние воды периодически заходят суда под флагом России и принадлежат лицам, находящимся в санкцойнных списках СНБО", – рассказал Бабин.
10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое находится в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна.