Российское судно зашло в порт Херсона: Денисова объяснила ситуацию с экипажем

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пояснила, что согласно информации, которая поступила к ней от Службы безопасности и Госпогранслужбы, ведомства не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна "Механик Погодин", которое зашло в Херсонский морской торговый порт, однако есть нюансы.

Об этом Денисова утром 12 августа написала в своем Facebook.

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Она отметила, что имела разговор с капитаном судна.

Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и Пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находится 12 членов экипажа, включая капитана, которые являются гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободные в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями,

– отметила украинский омбудсмен.

Однако под санкциями находится именно судно и имущество, которое, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", а она была внесена в санкционный список в конце июля 2018 года.

По состоянию на утро 12 августа экипаж российского судна "Механик Погодин" остается на борту и не желает покидать транспортное средство, которое находится под украинскими санкциями.

10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна.