12:23
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российское судно зашло в порт Херсона: Денисова объяснила ситуацию с экипажем

475 Читати новину українською
Российское судно "Механик Погодин" зашло в порт Херсона
Российское судно "Механик Погодин" зашло в порт Херсона / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пояснила, что согласно информации, которая поступила к ней от Службы безопасности и Госпогранслужбы, ведомства не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна "Механик Погодин", которое зашло в Херсонский морской торговый порт, однако есть нюансы.

Об этом Денисова утром 12 августа написала в своем Facebook.

Читайте также: Реальная агрессия России в Черном и Азовском море: объяснение от ВМС

Она отметила, что имела разговор с капитаном судна.

Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и Пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находится 12 членов экипажа, включая капитана, которые являются гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободные в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями,
– отметила украинский омбудсмен.

Однако под санкциями находится именно судно и имущество, которое, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", а она была внесена в санкционный список в конце июля 2018 года.

По состоянию на утро 12 августа экипаж российского судна "Механик Погодин" остается на борту и не желает покидать транспортное средство, которое находится под украинскими санкциями.

10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна.

Теги: Новости Украины Новости России Санкции Водный транспорт Украина – Россия Новости Херсона
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украинские войска продолжают нести небоевые потери
 13 сентября 2015 , 13:33
Какие цели ставит Россия в отношении Украины: эксперт заговорил об уничтожении
 14 февраля , 23:01
Топ-новости: "Динамо" получило наказание от УЕФА, "Лестер" шокировал "Ливерпуль"
 28 февраля 2017 , 07:30
Доход украинских клубов в еврокубковом сезоне 2016/2017. Инфографика
 28 февраля 2017 , 10:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук