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Російське судно зайшло в порт Херсона: Денісова пояснила ситуацію з екіпажем

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Російське судно "Механік Погодін" зайшло в порт Херсона
Російське судно "Механік Погодін" зайшло в порт Херсона / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова пояснила, що згідно з інформацією, яка надійшла до неї від Служби безпеки та Держприкордонслужби, відомства не мають будь-яких претензій до членів екіпажу російського судна "Механік Погодін", яке зайшло в Херсонський морський торговельний порт, проте є нюанси.

Про це Денісова вранці 12 серпня написала у своєму Facebook.

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Вона зазначила, що мала розмову з капітаном судна.

Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями,
– зазначила український омбудсмен.

Проте під санкціями перебуває саме судно і майно, яке, за попередніми даними, належить компанії ВЕБ "Лізінг", а вона була внесена до санкційного списку наприкінці липня 2018 року.

Станом на ранок 12 серпня екіпаж російського судна "Механік Погодін" залишається на борту і не бажає покидати транспортний засіб, який перебуває під українськими санкціями.

10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Херсона Україна – Росія Водний транспорт Санкції
Джерело: 24 Канал
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