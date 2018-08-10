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У Херсонському порту перехопили російське судно, яке є в санкційному списку РНБО

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Російське судно у Херсонському порту
Російське судно у Херсонському порту / elise.com.ua

У п’ятницю, 10 серпня, у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО.

Про це у Facebook повідомив постпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

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"Співробітниками ГУ СБУ в АРК наразі виявлено та задокументовано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у володінні російської компанії, яка, в свою чергу, є в санкційному списку РНБО", – написав він.

Упевнений, що вийде з цього порту воно не скоро,
– уточнив Борис Бабін.

 

Теги: Новини України Новини Херсона Новини Росії РНБО Санкції
Джерело: 24 Канал
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