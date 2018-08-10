Стало відомо, коли з Херсона почнуть літати лоукостери

З 2019 року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії, а іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні з місцем базування в Херсоні.

Про це повідомив голова Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.

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Він зазначив, що розвиток авіаперельотів з Херсона дозволить українцям з окупованого Криму бюджетно літати по всій Європі.

"Ми сподіваємося, що з наступного року з Херсона полетять лоукости. Ми працюємо з великим європейським перевізником з цього питання, сподіваємося на підтримку української авіакомпанії МАУ, є цікаві переговори з авіакомпанією, яка хоче створити свою дочірню компанію в Україні і хоче вибрати свою базу в Херсоні. Щось із цих варіантів неодмінно спрацює, і наступного року Херсон матиме великі перспективи", – наголосив Омелян.