У країнах Європи відбувається наймасштабніший страйк Ryanair за всю історію авіакомпанії: деталі

Працівники ірландського лоукостера Ryanair проводять наймасштабніший за всю історію авіакомпанії страйк. Вже відмінені 400 рейсів, 250 із них – у Німеччині.

55 тисячам пасажирів вже запропонували перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квиток, передає DW.

Читайте також: Bravo Airways скасувала авіарейс Київ – Люблін

Протестна акція розпочалася о 3 ночі в в п'ятницю, 10 серпня і триватиме 24 години. У зв'язку зі страйком, що проходить в Німеччині, Бельгії, Швеції, Ірландії та Нідерландах, керівництво авіаперевізника анулювало близько 400 рейсів.

Зазначається, що найбільше постраждала Німеччина. Зокрема, анульовано практично всі рейси, які повинні були стартувати з німецьких аеропортів вранці 10 серпня. Лише вдень з країни знову почнуть вилітати літаки Ryanair, проте йдеться лише про зворотні рейси в інші країни, не охоплені страйком пілотів.

Загалом від страйку постраждали близько 55 тисяч пасажирів, з них – понад 42 тисячі в Німеччині. Їм вже запропонували перенести політ на інший день або отримати назад гроші за квитки. Виплату інших компенсацій пасажирам керівництво Ryanair відхиляє.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair 10 серпня скасувала 20 із 300 запланованих рейсів в Ірландію та назад. Відомо, шо персонал лоукоста вимагає покращення умов роботи та оплати праці. Свою чергою, в авіакомпанії запевняють, що вже виплачують своїм бортпровідникам до 40 тисяч євро в рік, а також, що вони отримують 14 вихідних днів кожного місяця та оплачувані лікарняні.