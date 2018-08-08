Ryanair скасувала 20 рейсів через страйк працівників

Авіакомпанія Ryanair 10 серпня скасувала 20 із 300 запланованих рейсів в Ірландію та назад.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також: Іспанських пілотів, які випустили ракету над Естонією, відсторонили

Це зробили через запланований п'ятий день страйку ірландських пілотів. Компанія зв'язаласяз 3500 клієнтами, які мали квитки, і запропонувала інші рейси або повернення коштів.

Страйк бортпровідників ірландської лоукост-компанії Ryanair пройшлися по всьому світу. Працівники припиняли роботу в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії. Страйки продовжуються, бо ірландська авіакомпанія не хоче йти на поступки щодо деяких умови працевлаштування.

Нагадаємо, раніше Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 000 пасажирів, через страйк бортпровідників.