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Іспанських пілотів, які випустили ракету над Естонією, відсторонили

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Над Естонією випадково запустили ракету
Над Естонією випадково запустили ракету / Фото з відкритих джерел

Пілотів Військово-повітряних сил Іспанії, які помилково 7 серпня випустили ракету над територією Естонії, відсторонили від польотів.

Про це розповів міністр оборони Естонії Юрі Луйк, повідомляє Postimees.

Польотам-винуватцям необачного випадку заборонили літати над країнами Балтії. Мовиться, що пілоти випадково запустили ракету з винищувача.

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Наразі небо Балтії патрулюватимуть португальці, які і замінять іспанців.

Нагадаємо, винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонією помилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря".

Теги: Естонія авіація
Джерело: 24 Канал
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