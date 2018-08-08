Іспанських пілотів, які випустили ракету над Естонією, відсторонили
Пілотів Військово-повітряних сил Іспанії, які помилково 7 серпня випустили ракету над територією Естонії, відсторонили від польотів.
Про це розповів міністр оборони Естонії Юрі Луйк, повідомляє Postimees.
Польотам-винуватцям необачного випадку заборонили літати над країнами Балтії. Мовиться, що пілоти випадково запустили ракету з винищувача.
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Наразі небо Балтії патрулюватимуть португальці, які і замінять іспанців.
Нагадаємо, винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонією помилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря".
Джерело: 24 Канал
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