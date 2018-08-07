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Винищувач країни НАТО помилково випустив бойову ракету над Естонією

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Літак ВПС Іспанії помилково випустив бойову ракету над Естонією
Літак ВПС Іспанії помилково випустив бойову ракету над Естонією / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Винищувач військово-повітряних сил Іспанії під час польоту над південною Естонією помилково випустив бойову ракету класу "повітря – повітря".

Інцидент трапився приблизно о 15:44 за місцевим часом 7 серпня, пишуть естонські ЗМІ.

Політ здійснював винищувач ВПС Іспанії Eurofighter.

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У прес-службі Сил оборони Естонії уточнили, що траєкторію польоту ракети та її місцезнаходження наразі уточнюють.

Фахівці зазначають, що у ракети активізований режим самознищення, який при помилковому запуску забезпечує її руйнування у повітрі. Проте не варто відкидати, що снаряд міг приземлитись на землю.

У Силах оборони Естонії просять людей, які виявлять предмети схожі на ракету чи її компоненти, в жодному разі не торкатись небезпечної знахідки, а негайно повідомити про неї спеціалістам чи зателефонувати в екстрені служби.

Щодо самої бойової ракети AMRAAM, яку помилково випустив іспанський винищувач під час навчального польоту неподалік від Отепяе, то її довжина становить 3,7 метра, а діаметр – 18 см

Останнє передбачуване місце розташування ракети могло бути за 40 кілометрів на північ від міста Тарту.

 

Теги: Естонія авіація
Джерело: 24 Канал
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