В Японії екстрено сів італійський літак: відома причина
Пасажирський літак, який прямував з Італії екстрено приземлився у Японії через поломку двигуна.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Новое время".
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Зазначається, що літак здійснював рейс за маршрутом Рим – Наріта, проте пілоти були змушені екстрено посадити авіасудно на летовищі японського міста Тітосе. Причиною стала поломка двигуна.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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