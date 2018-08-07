В Японии экстренно сел итальянский самолет: известна причина

Пассажирский самолет, следовавший из Италии, экстренно приземлился в Японии из-за поломки двигателя.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Новое время".

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Отмечается, что самолет совершал рейс по маршруту Рим – Нарита, однако пилоты были вынуждены экстренно посадить аппарат на аэродроме японского города Титосэ. Причиной стала поломка двигателя.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.