В Японии экстренно сел итальянский самолет: известна причина
Пассажирский самолет, следовавший из Италии, экстренно приземлился в Японии из-за поломки двигателя.
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Новое время".
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Отмечается, что самолет совершал рейс по маршруту Рим – Нарита, однако пилоты были вынуждены экстренно посадить аппарат на аэродроме японского города Титосэ. Причиной стала поломка двигателя.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Источник: 24 Канал
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