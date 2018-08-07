На Аляске разбился туристический самолет: все погибшие – поляки

Вечером 4 августа возле вблизи самой высокой точки Северной Америки, горы Денали, разбился туристический самолет с 5 людьми на борту. Четверо пассажиров погибли, а вот пилота считают пропавшим без вести.

Об этом информирует Reuters.

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Отмечается, что все пассажиры на борту туристического самолета были поляками. Кстати, последние два сообщения с авиасудна диспетчеры получили уже после его падения. Первое – о том, что самолет потерпел катастрофу, а другое – расшифровать не удалось.

Спасатели до сих пор работают на месте падения самолета, однако их работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Известно, что температура воздуха вблизи места падения составляет -17 градусов, а также там продолжается мощный снегопад.

Чтобы достать тела четырех пассажиров, спасателям пришлось раскапывать снежный сугроб. Пятого пилота, не нашли, но он считается погибшим,

– сообщили в полиции штата.