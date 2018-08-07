На Алясці розбився туристичний літак: всі загиблі – поляки

Ввечері 4 серпня біля поблизу найвищої точки Північної Америки, гори Деналі, розбився туристичний літак із 5 людьми на борту. Четверо пасажирів загинули, а ось пілота вважають зниклим безвісти.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що всі пасажири на борту туристичного літака були поляками. До речі, останні два повідомлення з авіасудна диспетчери отримали вже після його падіння. Перше – про те, що літак зазнав катастрофи, а ось інше – розшифрувати не вдалось.

Рятувальники досі працюють на місці падіння літака, проте їхню роботу ускладнюють несприятливі погодні умови. Відомо, що температура повітря поблизу місця падіння становить -17 градусів, а також там триває потужний снігопад.

Щоб дістати тіла чотирьох пасажирів рятувальникам довелося розкопувати сніговий замет. П'ятого, пілота, не знайшли, але він вважається загиблим,

– повідомили у поліції штату.