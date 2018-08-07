У Молдові літак повернувся в аеропорт через тріщину на склі кабіни пілотів

У Молдові літак напрямку Кишинів–Франкфурт змушений був повернутися в аеропорт одразу після зльоту, так як на склі кабіни пілотів виявили тріщину.

Як повідомляє Укрінформ, літак був молдавської авіакомпанії "Air Moldova". Рейс він мав здійснити у вівторок, 7 серпня, вранці.

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Зазначається, літак повернувся в аеропорт після кількох хвилин після зльоту. На його борту перебували 130 пасажирів, їм нададуть інший літак, який цього ж дня вилетить за згаданим маршрутом.