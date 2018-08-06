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Цьогоріч до України мають зайти дві нових авіакомпанії, – Омелян

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / Фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цьогріч або, в крайньому випадку, в 2019 році до України можуть зайти дві нові авіаційні компанії.

Про це повідомляє УНІАН.

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"Цьогоріч мають бути ще мінімум дві авіакомпанії в Україні. Я сподіваюся, що вони в цього року почнуть польоти. Якщо ні, то наступного року – точно. Але, безумовно, ті компанії, які з осені зайдуть, суттєво розширять свою географію польотів в Україні наступного року", – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Омелян повідомляв, що дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом будуть створені в Україні.

Теги: Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури авіація
Джерело: 24 Канал
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