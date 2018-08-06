Цьогоріч до України мають зайти дві нових авіакомпанії, – Омелян
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цьогріч або, в крайньому випадку, в 2019 році до України можуть зайти дві нові авіаційні компанії.
Про це повідомляє УНІАН.
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"Цьогоріч мають бути ще мінімум дві авіакомпанії в Україні. Я сподіваюся, що вони в цього року почнуть польоти. Якщо ні, то наступного року – точно. Але, безумовно, ті компанії, які з осені зайдуть, суттєво розширять свою географію польотів в Україні наступного року", – зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Омелян повідомляв, що дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом будуть створені в Україні.
Джерело: 24 Канал
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