В этом году в Украину должны зайти две новых авиакомпании, – Омелян
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в этом году или, в крайнем случае, в 2019 году в Украину могут зайти две новые авиационные компании.
Об этом сообщает УНИАН.
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"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году – точно. Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", – отметил министр.
Напомним, ранее Омелян сообщал, что две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.
Источник: 24 Канал
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