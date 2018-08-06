В этом году в Украину должны зайти две новых авиакомпании, – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в этом году или, в крайнем случае, в 2019 году в Украину могут зайти две новые авиационные компании.

Об этом сообщает УНИАН.

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"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году – точно. Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", – отметил министр.

Напомним, ранее Омелян сообщал, что две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.