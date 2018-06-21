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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний

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В Украине создадут две новые авиакомпании
В Украине создадут две новые авиакомпании / www.avianews.com

Две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует УНИАН.

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"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая – с украинским капиталом", – отметил Омелян.

Новосозданная авиакомпания SkyUp начала работу и в первый год планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

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Свой первый рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду. Флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания SkyUp было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт Евгений Хайнацкий, который ранее работал в ряде авиакомпаний.

Напомним, в СМИ появилась информация, что комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты на 55 регулярных и чартерных маршрутах.

Теги: Новости Украины авиация Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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