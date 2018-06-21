Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний

Две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует УНИАН.

Читайте также: Wizz Air запустит 11 новых маршрутов из Украины

"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая – с украинским капиталом", – отметил Омелян.

Новосозданная авиакомпания SkyUp начала работу и в первый год планирует выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Читайте также: Копить мили с Air France и KLM стало еще удобнее

Свой первый рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду. Флот компании состоит из двух Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее эксплуатировались Malaysia Airlines.

ООО "Авиакомпания SkyUp было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт Евгений Хайнацкий, который ранее работал в ряде авиакомпаний.

Напомним, в СМИ появилась информация, что комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты на 55 регулярных и чартерных маршрутах.