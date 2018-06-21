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Wizz Air запустит 11 новых маршрутов из Украины

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Wizz Air запустит 11 новых маршрутов из Украины
Wizz Air запустит 11 новых маршрутов из Украины / Фото из открытых источников

Венгерская лоу-кост компания Wizz Air планирует в 2018 году открыть 100 новых маршрутов. При этом 11 из этих маршрутов будут стартовать из Украины.

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя коммуникации Wizz Air Сорина Ратц, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом пока в компании не предоставили дополнительную информацию о новых маршрутах и датах, когда они стартуют.

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Также в Wizz Air сообщили, что за первые 5 месяцев 2018 года компания перевезла вдвое больше пассажиров, чем за соответствующий период 2017 года. В частности, за январь-май 2018 года в и из Украины компания перевезла 425 тысяч человек.

"В целом в этом году мы рассчитываем перевезти около 1,67 миллионов человек из Украины", – добавила Ратц.

Напомним, в апреле стало известно, что Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.

Теги: Новости Украины Транспорт Wizz Air авиация
Источник: 24 Канал
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