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Wizz Air запустить 11 нових маршрутів з України

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Wizz Air запустить 11 нових маршрутів з України
Wizz Air запустить 11 нових маршрутів з України / Фото з вільних мереж

Угорська лоу-кост компанія Wizz Air планує у 2018 році відкрити 100 нових маршрутів. При цьому 11 із цих маршрутів стартуватимуть з України.

Про це сповістила виконувачка обов’язків керівника комунікації Wizz Air Соріна Ратц, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому наразі в компанії не надали додаткової інформації про нові маршрути та дати, коли вони стартують.

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Також у Wizz Air повідомили, що за перші 5 місяців 2018 року компанія перевезла вдвічі більше пасажирів, ніж за відповідний період 2017 року. Зокрема, за січень-травень 2018 року в та з України компанія перевезла 425 тисяч осіб.

"Загалом цього року ми очікуємо перевезти близько 1,67 мільйонів осіб з України", – додала Ратц.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва: до Відня, Франкфурта-на-Майні та Берлін-Шенефельда.

Теги: Новини України Транспорт авіація Wizz Air
Джерело: 24 Канал
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