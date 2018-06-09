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Украинскому лоукостеру предоставят разрешение на 55 маршрутов

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Украинскому лоукостеру предоставят разрешение на 55 маршрутов
Украинскому лоукостеру предоставят разрешение на 55 маршрутов / inshaua.com

Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Об этом сообщает avianews.com.

По результатам заседания комиссии, новому украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.

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К тому же, комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорки, Батуми, Бургаса, Варны, Тенерифе и Тираны. Из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургаса. Из Львова в Барселону и Ларнаки, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаки.

Права будут выданы без ограничения срока действия. Комиссия Госавиаслужбы рекомендовала главе ведомства выдать права авиакомпании на совершение международных чартерных рейсов из Киева в Анталию, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир. Из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.

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Из Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват. Из Одессы в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват. Из Черновцов в Анталью, из Винницы в Анталью, из Херсона в Анталью, из Запорожья в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват, ограничив срок действия прав 27 октября 2018.

Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.

Теги: Новости Украины авиация Путешествия
Источник: 24 Канал
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