В Польше разбился украинский самолет: фото
В польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине. В результате катастрофы есть раненые.
Об этом сообщает телеканал TVN24.
"Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный в Украине. Три человека были ранены", – говорится в сообщении.
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Один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, доставлен в больницу вертолетом скорой помощи.
В связи с этим инцидентом, круизный самолет из Варшавы, направлявшийся в Жешув, вернулся в польскую столицу. Еще один рейс – из Лондона – направили в аэропорт Кракова.
Фото с места авария самолета в Польше
Самолет, который потерпел крушение в Польше, был зарегистрирован в Украине
Место крушения самолета в Жешуве