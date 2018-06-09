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В Польше разбился украинский самолет: фото

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В Польше разбился украинский самолет
В Польше разбился украинский самолет / Londynek.net

В польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине. В результате катастрофы есть раненые.

Об этом сообщает телеканал TVN24.

"Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный в Украине. Три человека были ранены", – говорится в сообщении.

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Один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, доставлен в больницу вертолетом скорой помощи.

В связи с этим инцидентом, круизный самолет из Варшавы, направлявшийся в Жешув, вернулся в польскую столицу. Еще один рейс – из Лондона – направили в аэропорт Кракова.

Польща Жешув катастрофа літак Україна
Фото с места авария самолета в Польше

Польща літак аварія Україна
Самолет, который потерпел крушение в Польше, был зарегистрирован в Украине

Жешув аварія літак Україна
Место крушения самолета в Жешуве
 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП авиация Новости Польши
Источник: 24 Канал
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