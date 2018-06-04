В России разбился самолет: есть погибшие

В Калачевському районе Волгоградской области российской Федерации разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот.

Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает "РИА Новости".

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Самолет упал в поле близ населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб,

– рассказал собеседник агентства.

В частности отмечается, что воздушное судно при падении на землю полностью сгорело. Обстоятельства происшествия уточняются.

Также известно, что этот самолет проводил опыление полей.

Напомним, 18 мая в России под Пермью на взлете загорелся военный сверхзвуковой истребитель-перехватчик Миг-31БМ. Пилоты самолета успели покинуть его, поэтому обошлось без жертв.