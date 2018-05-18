В России на аэродроме загорелся самолет-истребитель: опубликованы видео

В России под Пермью 18 мая на взлете загорелся военный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Пилоты самолета успели покинуть его, поэтому обошлось без жертв.

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

"Под Пермью при взлете загорелся военный самолет МиГ-31. На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Точнее – просто выйти", – говорится в сообщении.

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В свою очередь Instagram-пользователь dobryanka_podsmotreno сообщил, что самолет загорелся при посадке в Международном аэропорту Пермь (Большое Савино).

По информации ТАСС, которое ссылается на источник в силовых структурах, самолет загорелся при взлете около 17:30 по московскому времени.

В свою очередь пресс-служба Центрального военного округа России сообщила, что во время движения по взлетно-посадочной полосе у самолета загорелся правый двигатель. Боекомплекта на борту не было.

"Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушили силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал", – говорится в повидмоленни.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме и продолжает обслуживать пассажиров и рейсы.