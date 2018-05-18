У Росії на аеродромі загорівся літак-винищувач: опубліковані відео
У Росі під Перм’ю 18 травня на зльоті загорівся військовий надзвуковий винищувач-перехоплювач Міг-31БМ. Пілоти літака встигли покинути його, тож обійшлося без жертв.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
"Під Перм'ю при зльоті загорівся військовий літак МіГ-31. На борту перебувало двоє пілотів, вони встигли катапультуватися. Точніше – просто вийти", – мовиться у повідомленні.
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У свою чергу Instagram-користувач dobryanka_podsmotreno сповісив, що літак загорівся при посадці в Міжнародному аеропорту Перм (Велике Савіно).
За інформацією ТАСС, яке посилається на джерело в силових структурах, літак загорівся на зльоті близько 17:30 за московським часом.
У свою чергу прес-служба Центрального військового округу Росії повідомила, що під час руху по злітно-посадковій смузі у літака загорівся правий двигун. Боєкомплекту на борту не було.
"Екіпаж виконав екстрене гальмування, двигун загасили силами штатного пожежного розрахунку. Ніхто не постраждав", – мовиться у повідмоленні.
Зараз аеропорт працює у штатному режимі і продовжує обслуговувати пасажирів та рейси.