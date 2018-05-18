У Росії закопали у землю літак, щоб приховати сліди авіакатастрофи

Російські слідчі виявили сліди приховування факту авіакатастрофи на місці падіння вертольота МІ-2 у Ставропольському краї.

Місце падіння і сам гвинтокрил на момент огляду були засипані землею з використанням трактора, передає слідчий комітет Російської Федерації у Telegram.

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В ході огляду криміналісти відкопали обгорілі частини вертольота, які були ще теплими від пожежі.

Потерпілий в результаті катастрофи 62-річний пілот, який виконував авіаційні сільськогосподарські роботи, знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані,

– йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі опитують очевидців і встановлюють всі обставини події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.