В России закопали в землю самолет, чтобы скрыть следы авиакатастрофы
Российские следователи обнаружили следы сокрытия факта авиакатастрофы на месте падения вертолета МИ-2 в Ставропольском крае.
Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора, передает следственный комитет Российской Федерации в Telegram.
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В ходе осмотра криминалисты нашли обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара.
Пострадавший в результате катастрофы 62-летний пилот, который выполнял авиационные сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии,
– говорится в сообщении.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.