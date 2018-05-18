В России закопали в землю самолет, чтобы скрыть следы авиакатастрофы

Российские следователи обнаружили следы сокрытия факта авиакатастрофы на месте падения вертолета МИ-2 в Ставропольском крае.

Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора, передает следственный комитет Российской Федерации в Telegram.

Читайте также: В России обрушился мост: жители забайкальского поселка изолированы от мира

В ходе осмотра криминалисты нашли обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара.

Пострадавший в результате катастрофы 62-летний пилот, который выполнял авиационные сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии,

– говорится в сообщении.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.