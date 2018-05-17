В России обрушился мост: жители забайкальского поселка изолированы от мира
В России рухнул мост "Интернациональной дружбы", расположенный на границе Забайкалья и Бурятии. Одну из его опор снёс ледоход.
Об этом сообщает Газета.ру.
На опубликованном в сети видео видно, как одну из опор моста постепенно смывает бурный поток воды со льдом.
В издании отмечают, мост и раньше имел славу одного из самых опасных в России, но сейчас он оказался совершенно непригодным для движения автомобилей. Жители забайкальского поселка Куанда окончательно лишились автомобильного сообщения с внешним миром. В этом районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Видео обвала моста "Интернациональной дружбы" (другое название – Витимский мост) в России:
Источник: 24 Канал
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