У Росії обвалився міст: жителі забайкальського селища ізольовані від світу

У Росії обвалився міст "Інтернаціональної дружби", розташований на кордоні Забайкалля і Бурятії. Одну з його опор зніс льодохід.

Про це повідомляє Газета.ру.

На опублікованому в мережі відео видно, як одну з опор мосту поступово змиває бурхливий потік води з льодом.

У виданні зазначають, міст і раніше мав славу одного з найбільш небезпечних в Росії, але зараз він виявився абсолютно непридатним для руху автомобілів. Жителі забайкальського селища Куанда остаточно позбулися автомобільного сполучення із зовнішнім світом. У цьому районі ввели режим надзвичайної ситуації.

Відео обвалу мосту "Інтернаціональної дружби" (інша назва – Вітимський міст) у Росії: