У Росії обвалився міст: жителі забайкальського селища ізольовані від світу
У Росії обвалився міст "Інтернаціональної дружби", розташований на кордоні Забайкалля і Бурятії. Одну з його опор зніс льодохід.
Про це повідомляє Газета.ру.
На опублікованому в мережі відео видно, як одну з опор мосту поступово змиває бурхливий потік води з льодом.
У виданні зазначають, міст і раніше мав славу одного з найбільш небезпечних в Росії, але зараз він виявився абсолютно непридатним для руху автомобілів. Жителі забайкальського селища Куанда остаточно позбулися автомобільного сполучення із зовнішнім світом. У цьому районі ввели режим надзвичайної ситуації.
Відео обвалу мосту "Інтернаціональної дружби" (інша назва – Вітимський міст) у Росії:
Джерело: 24 Канал
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