В России самолет развалился при посадке: есть жертвы

В Ленинградской области России легкомоторный самолет Су-29 с бортовым номером RA-2828 был вынужден осуществить жесткую посадку, в результате чего погиб пилот.

Как сообщает Telegram канал Mash, инцидент произошел возле села Ломаха, а сам полет был тренировочным.

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"Во время захода на посадку пилот не справился с управлением, машина столкнулась с землей и загорелась. Сейчас на месте работают пожарные и полицейские", – говорится в заметке.



Место авиакататрофы Су-29 в Ленинградской области России

По информации российских СМИ, в результате погиб 61-летний пилот В. Ивоков. Также распространяется информация, что в результате жесткой посадки авиасудно развалилось и загорелось, однако вскоре пожар потушили.



Добавим, что факт инцидента уже подтвердили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, передает ТАСС.



Отмечается, что после падения пожара не было и устанавливаются как личность погибшего, так и обстоятельства трагедии.



Сейчас следователи и криминалисты СК РФ приступили к осмотру места жесткой посадки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначены необходимые экспертизы.

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В результате жесткой посадки в России самолет развалился, а пилот погиб

Кроме того, как передает, информационное агентство "РИА Новости", что проверку по факту происшествия начала Северо-Западная транспортная прокуратура. В частности, ведомство проверяет исполнение законодательства по безопасности полетов.



К слову, Су-29 – учебно-тренировочный спортивный самолет.

Напомним, недавно в России следователи обнаружили, что чтобы скрыть следы авиакатастрофы на месте падения вертолета МИ-2 в Ставропольском крае, сам вертолет был засыпан землей с помощью трактора.