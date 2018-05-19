В московском аэропорту самолет совершил экстренное приземление: известна причина
Лайнер авиакомпании "Победа" вернулся в аэропорт "Внуково" после отказа двигателя в воздухе над Воронежем.
Отказ двигателя вынудил командира пассажирского лайнера в России развернуть самолет и вернуться в аэропорт "Внуково", передает Интерфакс.
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Самолет Boeing 737 вернулся на аэродром вылета – "Внуково" и приземлился на одном работающем двигателе,
– сообщил источник информагентства в экстренных службах.
Отмечается, что самолет выполнял рейс "Москва – Астрахань". Однако в районе Воронежа в воздухе у Boeing 737 отказал правый двигатель.
На борту самолета находилось около 170 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Источник: 24 Канал
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