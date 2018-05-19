Авиакатастрофа Boeing 737на Кубе: перед падением самолет совершил "странный маневр"

Пассажирский самолет Boeing 737, который потерпел крушение на Кубе в аэропорту Гаваны, перед падением совершил "странный маневр".

Об этом сообщает Сibercuba со ссылкой на начальника отдела коммуникаций мексиканской компании Global Air Mexico, которой принадлежал самолет.

Перевозчик планирует провести собственное расследование авиакатастрофы на Кубе, поскольку самолет перед падением совершил "странный маневр". По словам свидетелей происшествия, перед авиакатастрофой самолет развернулся, чтобы снова вернуться в аэропорт Гаваны. После этого авивсудно столкнулось с электрическими проводами.

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Добавим, что Государственный совет Кубы объявил с 19 мая до 21 мая официальный траур в связи с катастрофой пассажирского самолета. Госсовет постановил приспустить государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.

Напомним, 18 мая в аэропорту Гаваны на Кубе при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, лишь двум из них удалось выжить. Украинцев среди пострадавших и погибших не было.