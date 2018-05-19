Катастрофа Boeing 737 на Кубе: появились первые видео
В сети опубликовали видео последствий катастрофы пассажирского самолета Boeing 737, который 18 мая разбился на Кубе.
В аэропорту Гаваны при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, двум из них удалось выжить.
Сейчас консул Украины проверяет, находились ли украинцы среди пассажиров самолета.
Видео крушения самолета на Кубе:
Источник: 24 Канал
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