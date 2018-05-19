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Катастрофа Boeing 737 на Кубі: з’явилися перші відео

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Аварія літака на Кубі
Аварія літака на Кубі / Twitter

У мережі опублікували відео наслідків катастрофи пасажирського літака Boeing 737, який 18 травня розбився на Кубі.

В аеропорту Гавани при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, двом з них вдалося вижити.

Наразі консул України перевіряє, чи перебували українці серед пасажирів літака.

Відео катастрофи літака на Кубі:


 

Теги: Аварії та ДТП Куба Жертви
Джерело: 24 Канал
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