Катастрофа Boeing 737 на Кубі: з’явилися перші відео
У мережі опублікували відео наслідків катастрофи пасажирського літака Boeing 737, який 18 травня розбився на Кубі.
В аеропорту Гавани при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, двом з них вдалося вижити.
Наразі консул України перевіряє, чи перебували українці серед пасажирів літака.
Відео катастрофи літака на Кубі:
Джерело: 24 Канал
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