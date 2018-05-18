На Кубі розбився літак: перевіряється інформація про наявність українців на борту

Консул України перевіряє, чи перебували українці серед пасажирів літака, який 18 травня розбився на Кубі.

Про це у Twitter написав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Зазначимо, 18 травня в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту перебували 107 людей. За попередніми даними, усі вони загинули.

"Авіакатастрофа на Кубі. Консул перевіряє інформацію, чи могли бути на борту Boeing 737 українці", – мовиться у повідомленні Кирилича.

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Авіакатастрофа на Кубі. Консул перевіряє інформацію, чи могли бути на борту Boeing 737 українці. https://t.co/pCLCrNtdKu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 18, 2018

#Internacional | #Cuba: Imágenes del lugar del accidente del vuelo #CU972 de Cubana de Aviación, el cual se estrelló con 104 pasajeros tras despegar del Aerop. José Martí de #LaHabana (#HAV). 3 sobrevivientes críticos



Fotos: Adalberto Roque para @AFP pic.twitter.com/b5OxYjItpH — Diego López (@dlopez_1992) 18 мая 2018 г.