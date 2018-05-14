У Туреччині один літак протаранив інший: фото та відео
У стамбульському аеропорту імені Ататюрка у Туреччині не розминулися літаки південнокорейської Asiana Airlines і турецької Turkish Airlines.
Про це повідомляє Cumhuriyet.
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Камери відеоспостереження зафіксували, як літак південнокорейської авіакомпанії крилом зрйнував хвіст літака Turkish Airlines, намагаючись проїхати повз нього.
У Стамбулі зіштовхнулись два літаки
На борту першого літака перебували 236 пасажирів, другого — 217. Постраждалих немає.
Через інцидент розпочали розслідування.
Джерело: 24 Канал
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