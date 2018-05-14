В Ірландії розбився літак, серед загиблих є дитина

У графстві Оффалі, що у центральній Ірландії, літак розбився після того, як з нього стрибнули 16 парашутистів.

Про це повідомляє Irish Independent.

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На борту лишались пілот і дитина. Після падіння літака їх госпіталізували. Проте життя їм врятувати не вдалось. Вони померли у лікарні.

За даними телеканалу RTE, пілот був громадянином Великобританії, а загиблий семерічний хлопчик сином одного з членів парашутного клубу.

Вказується, що літак зазнав аварії у болотній місцевості. За словами очевидців, літак прямував до землі "мов торпеда".

Причини трагедії наразі невідомі. Розпочато розслідування аварії.