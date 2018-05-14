В Ирландии разбился самолет, среди погибших есть ребенок

В графстве Оффали, что в центральной Ирландии, самолет разбился после того, как с него прыгнули 16 парашютистов.

Об этом сообщает Irish Independent.

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На борту оставались пилот и ребенок. После падения самолета их госпитализировали. Однако жизнь им спасти не удалось. Они умерли в больнице.

По данным телеканала RTE, пилот был гражданином Великобритании, а погибший семилетний мальчик сыном одного из членов парашютного клуба.

Указывается, что самолет потерпел крушение в болотной местности. По словам очевидцев, самолет направлялся к земле "как торпеда".

Причины трагедии пока неизвестны. Начато расследование аварии.