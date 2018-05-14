В Ирландии разбился самолет, среди погибших есть ребенок
В графстве Оффали, что в центральной Ирландии, самолет разбился после того, как с него прыгнули 16 парашютистов.
Об этом сообщает Irish Independent.
Читайте также: На Закарпатье в страшной аварии столкнулись автомобиль и два мотоцикла: фото и видео
На борту оставались пилот и ребенок. После падения самолета их госпитализировали. Однако жизнь им спасти не удалось. Они умерли в больнице.
По данным телеканала RTE, пилот был гражданином Великобритании, а погибший семилетний мальчик сыном одного из членов парашютного клуба.
Указывается, что самолет потерпел крушение в болотной местности. По словам очевидцев, самолет направлялся к земле "как торпеда".
Причины трагедии пока неизвестны. Начато расследование аварии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии