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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Закарпатті у страшній аварії зіткнулися авто та два мотоцикли: фото та відео

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Поблизу села Чинадійово, що на Закарпатті, близько обіду 13 травня зіткнулися автомобіль Mercedes і два мотоцикли.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Трьох потерпілих госпіталізували, у двох з них діагностували важкі травми. Так у 48-річної жінки – повна травматична ампутація лівого стегна та розірвані легені, у 50-річного чоловіка – травматична ампутація лівого стегна та лівого плеча. Останній перебуває у дуже важкому стані, в нього вже була зупинка серця.

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Ще один потерпілий має зламані дві кістки лівої гомілки. Усі потерпілі є жителями села Косонь, Берегівського району.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій Mercedes був напідпитку, перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Фотоновини Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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