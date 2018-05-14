В Турции один самолет протаранил другой: фото и видео

В стамбульском аэропорту имени Ататюрка в Турции не разминулись самолеты южнокорейской Asiana Airlines и турецкой Turkish Airlines.

Об этом сообщает Cumhuriyet. Читайте также: В Ирландии разбился самолет, среди погибших есть ребенок Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как самолет южнокорейской авиакомпании крылом разрушил хвост самолета Turkish Airlines, пытаясь проехать мимо.



В Стамбуле столкнулись два самолета На борту первого самолета находились 236 пассажиров, второго — 217. Пострадавших нет.



Из-за инцидента начали расследование. Asiana Airlines Airbus A330 collided with Turkish Airlines Airbus A321 at the Istanbul Ataturk Airport. pic.twitter.com/0NXQLCaCTA — Vitaliy Trubnykov (@vokinburt_avia) 13 травня 2018 р.