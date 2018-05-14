В Турции один самолет протаранил другой: фото и видео
В стамбульском аэропорту имени Ататюрка в Турции не разминулись самолеты южнокорейской Asiana Airlines и турецкой Turkish Airlines.
Об этом сообщает Cumhuriyet.
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как самолет южнокорейской авиакомпании крылом разрушил хвост самолета Turkish Airlines, пытаясь проехать мимо.
В Стамбуле столкнулись два самолета
На борту первого самолета находились 236 пассажиров, второго — 217. Пострадавших нет.
Из-за инцидента начали расследование.
Источник: 24 Канал
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