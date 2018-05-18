23:54
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Кубі розбився пасажирський літак: перші фото

2793 Читать новость на русском
На Кубі розбився пасажирський літак
На Кубі розбився пасажирський літак / Фото з соцмереж

У п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин.

Про це повідомляє CNN.

За даними AFP на борту перебувало 104 пасажири.

Читайте також: У Росії на аеродромі загорівся літак-винищувач: опубліковані відео

Джерело в аеропорту Гавани повідомило CNN, що внаслідок катастрофи загинули люди.

Видання Cibercuba з посиланням на журналіста кубинського радіо Radio Rebelde Габдіеля Сільву пише, що на борту літака перебували 107 осіб крім екіпажу, всі вони загинули.

El Pais пише, що за непідтвердженими даними, літак був орендований авіакомпанією Cubana de Aviación у Мексиці, а керував ним іноземний екіпаж.

До місця події прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної служби.

На місце інциденту прибув глава Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.

 

Теги: Куба Катастрофа авіація Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
сьогодні, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 284
Головні новини 18 травня: перевірка посади Луценка, розмова Путіна з Меркель про Україну
сьогодні, 22:06 Головні новини 18 травня: перевірка посади Луценка, розмова Путіна з Меркель про Україну
2596
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
сьогодні, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 506
Як Facebook перетворився на зброю та допомагає нардепам у політиці
сьогодні, 21:02 Як Facebook перетворився на зброю та допомагає нардепам у політиці
Віталій Дейнега 145
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук