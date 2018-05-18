На Кубі розбився пасажирський літак: перші фото

У п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин.

Про це повідомляє CNN.

За даними AFP на борту перебувало 104 пасажири.

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Джерело в аеропорту Гавани повідомило CNN, що внаслідок катастрофи загинули люди.

Видання Cibercuba з посиланням на журналіста кубинського радіо Radio Rebelde Габдіеля Сільву пише, що на борту літака перебували 107 осіб крім екіпажу, всі вони загинули.

El Pais пише, що за непідтвердженими даними, літак був орендований авіакомпанією Cubana de Aviación у Мексиці, а керував ним іноземний екіпаж.

До місця події прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної служби.

На місце інциденту прибув глава Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.

#URGENTE De acuerdo con los datos de AFP, a bordo del avión siniestrado había 104 pasajeros.



El lugar del accidente permanece acordonado y cuenta con una amplia presencia de bomberos. pic.twitter.com/oDYeA1df4B — NOTICIERO ANIMAL (@NoticieroAnimal) 18 мая 2018 г.

#Urgente: Un avión de Cubana de Aviación cae en el aeropuerto José Martí. En toda La Habana se escuchan las sirenas de los bomberos. Los medios oficiales confirman el accidente aéreo y dicen que las fuerzas de salvamento se dirigen hacia Boyeros https://t.co/ZSDo7hsBlF pic.twitter.com/yeKnEpadAb — Mario J. Pentón (@mariojose_cuba) 18 мая 2018 г.