На Кубе разбился пассажирский самолет: первые фото

В пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

Об этом сообщает CNN.

По данным AFP на борту находилось 104 пассажира.

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Источник в аэропорту Гаваны сообщил CNN, что в результате катастрофы погибли люди.

Издание Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габдиеля Сильву пишет, что на борту самолета находились 107 человек кроме экипажа, все они погибли.

El Pais пишет, что по неподтвержденным данным, самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике, а руководил им иностранный экипаж.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.

На место инцидента прибыл глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

#URGENTE De acuerdo con los datos de AFP, a bordo del avión siniestrado había 104 pasajeros.



El lugar del accidente permanece acordonado y cuenta con una amplia presencia de bomberos. pic.twitter.com/oDYeA1df4B — NOTICIERO ANIMAL (@NoticieroAnimal) 18 мая 2018 г.

#Urgente: Un avión de Cubana de Aviación cae en el aeropuerto José Martí. En toda La Habana se escuchan las sirenas de los bomberos. Los medios oficiales confirman el accidente aéreo y dicen que las fuerzas de salvamento se dirigen hacia Boyeros https://t.co/ZSDo7hsBlF pic.twitter.com/yeKnEpadAb — Mario J. Pentón (@mariojose_cuba) 18 мая 2018 г.