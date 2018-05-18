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На Кубе разбился пассажирский самолет: первые фото

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На Кубе разбился пассажирский самолет
На Кубе разбился пассажирский самолет / Соцсети

В пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

Об этом сообщает CNN.

По данным AFP на борту находилось 104 пассажира.

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Источник в аэропорту Гаваны сообщил CNN, что в результате катастрофы погибли люди.

Издание Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габдиеля Сильву пишет, что на борту самолета находились 107 человек кроме экипажа, все они погибли.

El Pais пишет, что по неподтвержденным данным, самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике, а руководил им иностранный экипаж.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.

На место инцидента прибыл глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

 

Теги: Жертвы Аварии и ДТП авиация Катастрофа Куба
Источник: 24 Канал
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