Авиакатастрофа на Кубе: украинцев среди пассажиров самолета не было

В Министерстве иностранных дел Кубы сообщили, что украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который 18 мая потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны.

Об этом в Twitter сообщил глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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По информации МИД Кубы, украинский не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего катастрофу на Кубе,

– написал он.

За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів і членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі 18.05. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 19 травня 2018 р.

Напомним, в пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин. На борту самолета находились 114 человек, двум из них удалось выжить.

