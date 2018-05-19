Авиакатастрофа на Кубе: украинцев среди пассажиров самолета не было
В Министерстве иностранных дел Кубы сообщили, что украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который 18 мая потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны.
Об этом в Twitter сообщил глава Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
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По информации МИД Кубы, украинский не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего катастрофу на Кубе,
– написал он.
Напомним, в пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин. На борту самолета находились 114 человек, двум из них удалось выжить.
Источник: 24 канал
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