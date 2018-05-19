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Авіакатастрофа на Кубі: українців серед пасажирів літака не було

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Українців серед постраждалих в авіакатастрофі на Кубі не було
Українців серед постраждалих в авіакатастрофі на Кубі не було / 1news.com.ua

У Міністерстві закордонних справ Куби повідомили, що українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, що 18 травня зазнав аварії під час зльоту в аеропорту Гавани.

Про це у Twitter повідомив глава Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів і членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі,
– написав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин. На борту літака перебували 114 людей, двом з них вдалося вижити.
 

Теги: Куба Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 канал
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