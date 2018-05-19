Авіакатастрофа на Кубі: українців серед пасажирів літака не було
У Міністерстві закордонних справ Куби повідомили, що українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, що 18 травня зазнав аварії під час зльоту в аеропорту Гавани.
Про це у Twitter повідомив глава Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
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За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів і членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі,
– написав він.
Нагадаємо, у п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин. На борту літака перебували 114 людей, двом з них вдалося вижити.
Джерело: 24 канал
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